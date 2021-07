Landratsamt Regen erlaubt Zwieseler Volksfest-Ersatz

7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt auf 11,4

Berlin: In Deutschland kommt die Impfkampagne auch weiterhin nur schleppend voran. Hatten nach offiziellen Angaben gestern 46,7 Prozent einen vollen Schutz gegen Covid-19, so sind es heute lediglich sechs Zehntel Prozentpunkte mehr. Gesundheitsminister Spahn zeigte sich zwar zufrieden damit, dass mit etwa 39 Millionen Menschen hierzulande so viele Menschen geimpft sind wie in keinem anderen Land Europas. Das reiche jedoch noch nicht, um die Delta-Variante des Virus einzudämmen. Dem Robert-Koch-Institut zufolge ist die Wocheninzidenz auch heute wieder gestiegen - und zwar auf 11,4. In Bayern liegt sie bei 11,1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2021 12:00 Uhr