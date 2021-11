Landrat von Rottal-Inn schlägt wegen hoher Corona-Zahlen Alarm

Nachrichtenarchiv - 10.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pfarrkirchen: Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 1.104 ist der Landkreis Rottal-Inn bundesweit der Corona-Spitzenreiter. Der zuständige Landrat Fahmüller fordert deshalb zusammen mit anderen Landräten in der Region in Bayern den Katastrophenfall ausrufen zu lassen. Damit könnten organisatorische Maßnahmen leichter umgesetzt werden. Bereits jetzt seien Einsatzkräfte der Bundeswehr angefordert worden, um die Gesundheitsämter im Landkreis bei der Kontaktverfolgung zu unterstützen. In einem eindringlichen Appell forderte Fahmüller die Menschen auf, sich impfen zu lassen. Er habe so eine Situation noch nicht erlebt, heißt es in seiner öffentlichen Mitteilung. Das Personal sei am Ende seiner Leistungsfähigkeit, zermürbt, müde und frustriert. Wie es zu den hohen Fallzahlen komme, sei unklar. Mit 53 Prozent ist im Landkreis Rottal-Inn die Impfquote im bundes - und landesweiten Vergleich sehr niedrig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2021 14:00 Uhr