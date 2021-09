Landrat von Roth kritisiert Standortauswahl für ICE-Werk im Großraum Nürnberg

Nachrichtenarchiv - 03.09.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Im Streit über einen Standort für das geplante ICE-Ausbesserungswerk lässt die Deutsche Bahn ihren Favoriten fallen. Nach Konzernangaben ist das Werk in den Nürnberger Stadtteilen Altenfurt und Fischbach aus baulichen Gründen nicht zu verwirklichen. Auch fünf weitere angedachte Standorte sind aus dem Rennen. Übrig bleiben noch die in den Kreisen Roth und Nürnberger Land. Der Landrat von Roth, Eckstein, kritisierte die Entscheidung am Abend im BR-Fernsehen. Der SPD-Politiker befürchtet, dass eine politische Enscheidung dahinter steckt, bestimmte Standorte nicht weiterzuverfolgen. Details nannte er nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 23:00 Uhr