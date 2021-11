Landrat von Mühldorf bezeichnet Lage auf den Intensivstationen als hochdramatisch

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat in Bayern einen neuen Höchststand erreicht. Laut Robert-Koch-Institut liegt der Wert bei 636 und damit noch deutlich höher als im Bundesdurchschnitt mit heute über 360. Ein Hotspot ist Mühldorf am Inn mit einer Inzidenz von rund 1.140. Landrat Heimerl bezeichnete die Lage auf den Intensivstationen in seinem Landkreis als hochdramatisch. In der BR24 Rundschau sagte er am späten Abend, noch nie seit Beginn der Pandemie seien so viele Covid-Patienten in den Kliniken gewesen. Die Patienten seien fast alle ungeimpft und würden auch immer jünger. Die hohe Belastung der Intensivstationen habe auch Auswirkungen auf Patienten, die nicht an Corona erkrankt seien. Herzinfarkte und Schlaganfälle könnten vor Ort nicht mehr behandelt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 08:00 Uhr