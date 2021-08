Landrat von Ahrweiler bestreitet Verantwortung für mögliche Fehler

Nachrichtenarchiv - 06.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz: Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, hat eine Mitverantwortung für mögliche Fehler beim Hochwasser-Einsatz in Rheinland-Pfalz bestritten. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, macht Pföhler geltend, er habe die Einsatzleitung delegiert. Zudem habe er sich zur fraglichen Zeit überwiegend nicht in der Kreisverwaltung aufgehalten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pföhler und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs wegen eines Anfangsverdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Konkret gehen die Ermittler dem Vorwurf nach, Pföhler habe die Bevölkerung nicht rechtzeitig vor dem Hochwasser gewarnt. Im Ahrtal sind rund 140 Menschen in den Fluten ums Leben gekommen, hunderte wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2021 23:00 Uhr