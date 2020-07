Landrat: Tönnies bleibt vorerst geschlossen

Nachrichtenarchiv - 06.07.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Der Schlachtbetrieb Tönnies bleibt weiter geschlossen. Das sagte Landrat Adenauer vor einer Sitzung von Politikern und Experten im Gütersloher Kreishaus. Der Betrieb werde dann wieder geöffet, wenn er alle Auflagen erfülle. Das vorliegende Konzept beantworte noch nicht alle Fragen, so Adenauer. Die Gesundheit der Menschen im Kreis habe jetzt Vorrang. Adenauer kündigte strukturelle Veränderungen bei der Fleischverarbeitung in der Region an: So solle es künftig keine Mammutbetriebe mehr geben. Vor dem Kreishaus hatten sich etwa 100 Landwirte zu einer Demonstration versammelt und eine Öffnung von Tönnies gefordert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 14:15 Uhr