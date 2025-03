Landräte stellen sich gegen Aiwangers Nein zu Schuldenpaketen

Widerstand gegen Aiwangers Linie: Die Landräte der Freien Wähler in Bayern sind mit der ablehnenden Haltung des Parteichefs zu den Schuldenplänen von Union und Grünen nicht einverstanden. Geschlossen fordern die 71 bayerischen Landräte, darunter 13 Freie Wähler, die schwarz-roten Schuldenpläne möglichst schnell umzusetzen. In einem einstimmig verabschiedeten Papier heißt es wörtlich: "Wir brauchen zügige Strukturreformen und das geplante Sondervermögen für Investitionen in unsere Infrastruktur." Im Sondierungspapier von Union und SPD sind 100 Milliarden Euro für die Kommunen vorgesehen – sollte dieses Finanzpaket scheitern, wäre das Geld für die Kommunen vorerst verloren.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.03.2025 18:00 Uhr