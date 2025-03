Lando Norris gewinnt Formel-1-Regenrennen von Melbourne

Zum Sport: Der Brite Lando Norris hat den Saisonauftakt der Formel-1 in Melbourne gewonnen. Der McLaren-Pilot setzte sich in dem von zahlreichen Unfällen überschatteten Regenrennen vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull durch. Nico Hülkenberg fuhr im Alfa Romeo auf den siebten Platz. Und noch zwei Fußball-Ergebnisse: In der Bundesliga hat Borussia Dortmund das Abendspiel in Leipzig mit 0:2 verloren. In der zweiten Liga setzte sich Köln mit 2:1 gegen Darmstadt durch.

