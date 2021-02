Landkreistag will bei negativen Tests Wirthausbesuch ermöglichen

Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Landkreistag hat nach den Corona-Beratungen mit Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder ein positives Fazit gezogen. Präsident Bernreiter, Landrat von Deggendorf, sprach im BR von einem offenen Austausch. In der Diskussion um Lockerungen der Corona-Auflagen setzt Bernreiter auf mehr Tests. Mit negativen Tests könne man mehr Zutritte ermöglichen, beispielsweise zu Geschäften oder Restaurants. Einig ist er sich aber mit Söder, dass bei den Öffnungen Schulen den Vorrang haben müssen. Der Ministerpräsident wiederum warnte angesichts der neuen Varianten des Corona-Virus vor weitreichenden Lockerungen. Man sei nun in einer hochsensiblen Phase. Lockerungen in Regionen mit niedriger Inzidenz hält Söder jedoch für möglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.02.2021 22:45 Uhr