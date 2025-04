Landkreistag warnt vor finanziellem "Absaufen" der Kommunen

Berlin: Der Deutsche Landkreistag hat einen dramatischen Appell an die möglichen Koalitionspartner Union und SPD gerichtet. Finanziell sähen die Kommunen erstmals kein Licht am Ende des Tunnels, sagte Verbandschef Brötel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es zeichne sich im Gegenteil ein weiterer Niedergang ab. Dann würden nach Brötels Worten Strukturen wegbrechen, die nicht mehr zu reparieren seien. Er äußerte die Befürchtung, dass dann die Menschen auf dem Land erst recht in die Arme von Extremisten getrieben würden. Nötig ist nach seinen Worten eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen. Das vorgesehene Sondervermögen für die Infrastruktur werde die Gemeinden - so wörtlich - nicht vor dem Absaufen bewahren.

