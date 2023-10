Landkreistag unterstützt Forderung nach Sachleistungen für Geflüchtete

Berlin: Der deutsche Landkreistag begrüßt die Forderung nach einer Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Geflüchtete. Präsident Sager sagte der "Bild", man müsse dringend die Attraktivität der deutschen Sozialleistungen im Vergleich zu anderen EU-Staaten in den Blick nehmen. Man spreche sich für einen verstärkten Einsatz von Sachleistungen aus, auch wenn der Verwaltungsaufwand dafür höher sei, so Sager. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr erneuerte bei dem Thema sein Ultimatum an die Länder. Er erwarte, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachten, sagte Dürr. Die irreguläre Migration müsse runter - dafür müssten Bargeldauszahlungen zügig gestoppt werden, so der FDP-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 04:00 Uhr