Landkreistag lehnt erleichterten Familiennachzug für Afghanen ab

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Landkreistag lehnt Erleichterungen beim Familiennachzug für Geflüchtete aus Afghanistan ab. Man solle Afghanen nicht anders behandeln als Flüchtlinge aus anderen Ländern, hat Präsident Sager in der "Rheinischen Post" betont. Bei Ortskräften könne er sich jedoch einen erleichterten Familiennachzug vorstellen, so Sager. Für sie müsse es eine Perspektive in Deutschland geben. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Jung, forderte einen Bund-Länder-Gipfel zur Aufnahme und Integration von Menschen aus Afghanistan. Daran müssten die Kommunen von Anfang an beteiligt sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 04:00 Uhr