Landkreistag lehnt 49-Euro-Ticket in jetziger Form ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Dortmund gewinnt Abendspiel in Leverkusen

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Dortmund das Abendspiel in Leverkusen mit 2:0 gewonnen und rückt damit in der Tabelle bis auf drei Zähler an Spitzenreiter FC Bayern heran. Schalke und Köln trennten sich torlos. Schalke bleibt damit Tabellenletzter. In der 2. Liga verlor Nürnberg sein Heimspiel gegen Sankt Pauli mit 0:1. Der Club steht nun auf Tabellenrang 13. Die weiteren Partien in Liga 2: Hamburger SV - Braunschweig 4:2 und Bielefeld - Sandhausen 1:2.

