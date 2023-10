Landkreistag ist für Sachleistungen an Asylbeweber

Berlin: Auch der Deutsche Landkreistag hat sich für eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber ausgesprochen. Der CDU-Poltiker und Landkreistagspräsident Sager sprach in der Bild-Zeitung zwar von einem höheren Verwaltungsaufwand. Allerdings müsse man dringend die Attraktivität der deutschen Sozialleistungen im Vergleich zu anderen EU-Staaten in den Blick nehmen, so Sager. FDP-Fraktionsvize Dürr setzte in diesem Zusammenhang den Bundesländern ein Ultimatum bis Anfang November. Bis dahin müssten sie Bargeldauszahlungen stoppen. Stattdessen sollen sie laut Dürr den Weg für Bezahlkarten freimachen, mit denen Asylbewerber dann im Einzelhandel einkaufen können. Bundeskanzler Scholz hatte betont, man habe die Möglichkeit dazu bereits geschaffen. Die Bundesländer hätten dies aber bisher nicht ausprobiert.

