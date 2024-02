Landkreistag fordert verpflichtende Arbeit für alle Asylbewerber

Berlin: Der Deutsche Landkreistag will alle Asylbewerber in Deutschland zur Arbeit verpflichten. Verbandspräsident Sager erklärte, die finanzielle Unterstützung vom Staat dürfe nicht bedingungslos sein. Wer sich über einen längeren Zeitraum in Deutschland aufhalte, müsse einer Arbeit nachgehen. Sager sprach sich dafür aus, dass Flüchtlinge künftig nicht nur gemeinnützige Arbeiten, sondern auch Tätigkeiten in privaten Unternehmen ausüben dürfen. Nach geltender Rechtslage dürfen Asylbewerber grundsätzlich erst nach drei Monaten einer Arbeit nachgehen - wer in einer Aufnahmeeinrichtung leben muss und kein minderjähriges Kind hat, sogar erst nach neun Monaten. Bayerns Innenminister Herrmann forderte indes die Oberbürgermeister und Landräte in Bayern auf, Asylsuchenden zumindest eine gemeinnützige Arbeit anzubieten. Dies erhöht nach seinen Worten die Akzeptanz in der Bevölkerung. Aufgrund einer Gesetzesänderung ist dies seit gestern leichter möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 21:00 Uhr