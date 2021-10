Landkreistag fordert Vereinbarung zum Ausstieg aus Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, hat von Bund und Ländern eine Vereinbarung zum Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen gefordert. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, beide Seiten sollten einen Ausstiegspfad verabreden. Ansonsten, so Sager, nehme die Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen zu Corona weiter zu. - In Bayern sind heute weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft getreten. Bei Veranstaltungen können Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen. Voraussetzung ist, dass Veranstalter die 2G-Regel bzw. die 3G-Plus-Regel anwenden - also nur Geimpfte und Genesene einlassen sowie Besucher, die einen PCR-Test gemacht haben. Dann entfallen auch Personenobergrenzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 09:00 Uhr