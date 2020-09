Landkreise wollen weniger als 50 Teilnehmer bei Privatfeiern

Schäuble für Bürgerräte zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie

Berlin: Mit Bürgerräten will Bundestagspräsident Schäuble die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie stärken und sichern. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, es gehe nicht um eine Alternative zum derzeitigen System sondern um dessen Stärkung. Schäuble will die parlamentarische Demokratie so zukunftsfähig machen und die Bindung zwischen Wählern und Gewählten vertiefen. In den Bürgerräten sollen durch Los ausgewählte Bürger sitzen. Sie sollen sich intensiv - auch mithilfe von Experten - mit einem Thema befassen und am Ende ein Gutachten mit den Ergebnissen erstellen. Auf diesem Weg sollen emotionale und strittige Debatten versachlicht werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2020 09:00 Uhr