Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Traunstein: Die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land gelten ab heute nicht mehr als Corona-Hotspots. Wie die Landratsämter mitteilten, lag die Inzidenz in beiden Kreisen fünf Tage lang unter dem Grenzwert 1000. Damit werden die strengeren Regeln aufgehoben. Die Gastronomie kann dann beispielsweise wieder unter der 2G-Regelung öffnen, allerdings gilt wie anderswo auch von 22 bis 5 Uhr die Sperrstunde. Man darf auch wieder in Kinos und in Fitnessstudios, braucht aber in jedem Fall einen Schnelltest – auch wenn man geimpft oder genesen ist. Clubs und Diskos bleiben weiterhin geschlossen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 23:00 Uhr