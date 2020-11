Landkreise in Bayern bereiten sich auf Corona-Schutzimpfungen vor

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern bereiten sich die Landkreise bereits auf einen verfügbaren Corona-Impfstoff vor. Der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Bernreiter, sagte im BR Fernsehen, man arbeite seit ein paar Tagen dran, in jedem Landkreis ein Impfzentrum aufzubauen. Man wolle gerüstet sein, wenn der Impfstoff dann da ist. Deutschlandweit sollen voraussichtlich in jedem Zentrum bis zu 4.000 Menschen pro Tag geimpft werden können. Das verlautete aus Kreisen der Kassenärztlichen Vereinigungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.11.2020 01:00 Uhr