Landkreise fordern mehr Mut bei Arzt-Reform

Berlin: Dem Deutschen Landkreistag gehen die Regierungspläne für die ärztliche Versorgung nicht weit genug. Präsident Brötel sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" künftig müssten immer weniger Ärzte immer mehr Menschen versorgen. Die neue Bundesregierung solle deshalb über noch weitergehende Schritte nachdenken. Brötel verwies auf Skandinavien: Dort sehe man den Arzt nur, wenn die erfahrene Pflegefachkraft oder Arzthelferin nicht weiterhelfen könne. In Deutschland, so Brötel, säßen bei großen Erkältungswellen die Leute in vollen Wartezimmern und husteten sich gegenseitig an, während sie auf den Arzt warten. Die schwarz-rote Koalition will erreichen, dass Patienten künftig erst mal zu einem Haus- bzw zu einem Kinderarzt gehen und dann erst zum Spezialisten.

