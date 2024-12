Landkreise fordern intensivere Grenzkontrollen

Mosbach: Der deutsche Landkreistag fordert intensivere Grenzkontrollen, um die Zahl unerlaubt Einreisender einzudämmen. Präsident Brötel sagte, Deutschland müsse vor allem die irreguläre Migration endlich in den Griff bekommen. Es gehöre einfach zu einem Staat dazu, dass er wisse, wer sein Territorium betritt. Die Landkreise sind dafür zuständig, die Flüchtlinge unterzubringen, sie sehen sich dabei nach wie vor überfordert. Seit dem 16. September gibt es an sämtlichen deutschen Grenzen Kontrollen. Sie sind zunächst auf sechs Monate befristet. Allein im Oktober hat die Bundespolizei an Deutschlands Grenzen nach eigenen Angaben fast 7.000 unerlaubte Einreisen festgestellt. - Das sind etwas weniger als in den Monaten davor und etwa gleich viele wie im September.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 11:00 Uhr