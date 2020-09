Landkreise fordern bundesweite Obergrenze für Privatfeiern

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter der deutschen Landkreise haben gefordert, dass für private Feiern künftig eine Obergrenze von 50 Teilnehmern festgelegt wird. Landkreistagspräsident Sager erklärte in einem Interview, der gegenwärtige Flickenteppich irritiere die Menschen. Deshalb brauche es zumindest einige einheitliche Regeln, die auf dem kommenden Corona-Gipfeltreffen beschlossen werden müssten. Allen voran halte er eine klare Obergrenze für private Feiern für dringend notwendig, ob sie nun in München oder Flensburg stattfinden. Der Corona-Gipfel von Bund und Ländern ist als Videokonferenz am Dienstag geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 13:15 Uhr