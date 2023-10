Landkreise fordern Arbeitspflicht für Migranten

Berlin: Kanzler Scholz hat heute zum Flüchtlingsgipfel geladen. Im Kanzleramt empfängt er am Abend die Ministerpräsidenten und Unionsfraktionschef Merz. Nicht mit am Tisch sitzen die Kommunen. Der Landkreistag erhofft sich deshalb Unterstützung von den Ländern. Verbandspräsident Sager fordert etwa eine Arbeitspflicht für Migranten in Deutschland. "Wer gesund ist und nicht gehandicapt, muss arbeiten", sagte er der "Bild". Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnte davor, humantäre Grundsätze aufzugeben. Hauptgeschäftsführer Schneider sagte, wenn die geplanten Verschärfungen für Flüchtlinge so kämen, wie sich das einige Ministerpräsidenten wünschten, sei das unter menschlichen Gesichtspunkten sehr bedenklich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 09:45 Uhr