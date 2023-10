Landkreise fordern Arbeitspflicht für Migranten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat für heute zum Flüchtlingsgipfel geladen. Im Kanzleramt empfängt er am Abend die Ministerpräsidenten und Unionsfraktionschef Merz. Nicht mit am Tisch sitzen die Kommunen. Der Landkreistag erhofft sich deshalb Unterstützung von den Ländern. Verbandspräsident Sager fordert etwa eine Arbeitspflicht für Migranten in Deutschland. "Wer gesund ist und nicht gehandicapt, muss arbeiten", sagte er der "Bild". Dabei sei es egal, ob es sich beispielsweise um gemeinnützige Arbeit oder eine Arbeit in der Gastronomie handele. Kanzler Scholz will darüber sprechen, wie irreguläre Migration eingedämmt und das Land generell modernisiert werden kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 06:00 Uhr