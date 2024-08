Landkreise beklagen prekäre Finanzlage

Berlin: Die Finanzlage vieler Landkreise in Deutschland hat sich offenbar deutlich verschlechtert. Wie der Verbandspräsident Sager, der "Welt am Sonntag" sagte, konnten fast drei Viertel der ingesamt 294 Landkreise im vergangenen Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Für die Zukunft zeigte er sich wenig optimistisch. In diesem und im kommenden Jahr müssten die Landkreise weiter auf Rücklagen zurückgreifen und Kredite aufnehmen. Als Grund für die Misere nannte Sager die fortwährend neuen Aufgaben, die den Landkreisen übertragen würden. Außerdem steige die Zahl der Vorschriften, man ersticke in Bürokratie und die Digitalisierung komme nicht voran. Wenn Bund und Länder nicht mehr Geld zur Verfügung stellten, werde es Einschnitte geben. So könnten etwa Zuschüsse für Sportvereine, Museen, Büchereien oder Musikschulen gekürzt oder ganz gestrichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 18:00 Uhr