Landkreise Augsburg und Unterallgäu sind beliebt bei Neubürgern

Union und SPD lehnen Privilegien für geimpfte Personen ab

Berlin: Nach dem Start der Corona-Impfung in Deutschland nimmt die Diskussion über mögliche Privilegien für geimpfte Personen Fahrt auf. SPD-Chef Walter-Borjans sagte dem Tagesspiegel, man dürfe die Solidarität, die jetzt an so vielen Stellen gezeigt werde, nicht aufgeben. Es wäre falsch, Menschen zu bevorteilen, weil sie früher an der Reihe waren als andere, so Walter-Borjans. Auch in der Union regt sich Widerstand gegen eine Sonderbehandlung von Geimpften. Der rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Ulrich, verwies auf das allgemeine staatliche Diskriminierungsverbot. Zuvor hatten bereits Verbraucherschützer vor möglichen Nachteilen für Ungeimpfte gewarnt. Seit dem Beginn der Aktion am Sonntag haben sich in Deutschland laut RKI bereits rund 40.000 Menschen den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech spritzen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 12:45 Uhr