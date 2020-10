Landkreis Rottal-Inn verhängt faktischen Lockdown ab morgen

Nachrichtenarchiv - 26.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pfarrkirchen: Das Landratsamt Rottal-Inn hat wegen hoher Corona-Zahlen einen faktischen Lockdown für den gesamten Landkreis beschlossen. Ab Mitternacht gelten wie schon im Landkreis Berchtesgadener Land strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen nur noch aus triftigen Gründen aus dem Haus - also zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Arzt. Schulen und Kindergärten werden geschlossen und Veranstaltungen abgesagt. Die Gastronomie darf nur noch Speisen zum Mitnehmen anbieten. Der Landkreis Rottal-Inn hat derzeit mit 260 die höchste Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im gesamten Bundesgebiet. Auch Augsburg hat den Inzidenzwert von 200 überschritten, die Stadt schließt einen Lockdown nicht aus. Hohe Werte gibt es auch in Schweinfurt sowie Weiden in der Oberpfalz. Rosenheim liegt noch leicht unter 200. Dort muss jetzt auch an allen Busbahnhöfen und Bushaltestellen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 15:00 Uhr