Landkreis Rottal-Inn beschließt faktischen Lockdown

Pfarrkirchen: In Bayern wird es wegen hoher Corona-Infektionszahlen in einem zweiten Landkreis einen faktischen Lockdown geben. Das hat der Corona-Krisenstab im Landkreis Rottal-Inn beschlossen. Wie schon im Berchtesgandener Land dürfen die Bewohner des Landkreises ab morgen das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Außerdem schließen alle Schulen, Kindergärten und -tageseinrichtungen sowie die Gastronomie. Man darf aber Speisen im Gasthaus abholen. Die Allgemeinverfügung gilt laut Landratsamt Rottal-Inn ab Mitternacht zehn Tage lang. Der niederbayerische Landkreis hat heute den deutschlandweit höchsten Inzidenzwert mit 260. Auch die Städte Augsburg und Weiden haben bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus den Wert von 200 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 12:00 Uhr