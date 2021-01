Landkreis Regen sperrt Tagestouristen aus

Nachrichtenarchiv - 11.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regen: Landrätin Rita Röhrl hat touristische Tagesausflüge in ihren Landkreis untersagt. Sie begründete dies auf der Internetseite des Landratsamts mit der hohen Zahl von Corona-Infektionen in der Region. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts gab es im Kreis Regen in den letzten sieben Tagen 268 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In der Mitteilung heißt es weiter, es wäre den einheimischen Bürgern nicht zu vermitteln, dass Menschen aus Regensburg, Landshut oder München zum Wandern oder Skifahren in den Bayerischen Wald kommen könnten, während die Bürger aus der Region selbst sich an die 15-Kilometer-Begrenzung halten müssten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.01.2021 01:00 Uhr