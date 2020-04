Landkreis Ostallgäu sieht von Ausflugsverbot ab

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marktoberdorf: Wandern, Ausflüge oder Radtouren bleiben im Landkreis Ostallgäu auch für Osterausflügler von außerhalb erlaubt. Der Landkreis will eine Verordnung zur Einschränkung des Ausflugsverkehrs an den Feiertagen nun doch nicht vollstrecken. Auf seiner Homepage teilte das Landratsamt in Marktoberdorf am Abend mit, man akzeptiere die juristischen Bedenken, die Innenminister Herrmann im BR Fernsehen geäußert hatte. In einer Mitteilung verteidigte die Behörde ihre Pläne aber mit dem Argument, dass bloße Appelle an den vergangenen Wochenenden nicht von allen Bürgern ernst genommen worden seien. Man habe mit der Verfügung die Weiterverbreitung des Virus verlangsamen, Einsatzkräfte entlasten und die Kapazitäten der Krankenhäuser nicht belasten wollen. Ausflüge in die Berge sind trotz der Ausgangsbeschränkungen in Bayern nicht verboten, allerdings auch nicht erwünscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 22:00 Uhr