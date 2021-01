Landkreis München erlässt keine Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln

Österreich verlängert Corona-Lockdown

Wien: Österreich verlängert den Corona-Lockdown um weitere zwei Wochen. Zur Begründung sagte Bundeskanzler Kurz, die Mutationen des Virus seien auch in Österreich angekommen. Die Lage habe sich nochmals deutlich verschärft. Deshalb wird auch der Sicherheitsabstand, den Menschen einhalten sollen, von einem auf zwei Meter ausgedehnt. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen FFP2-Masken getragen werden. Ziel ist es laut Kanzler Kurz nun, vom 8. Februar an Handel und Museen unter strengen Vorkehrungen zu öffnen. Allerdings müsste die Zahl der Neuinfektionen deutlich sinken. So lange blieben Ausgangsbeschränkungen in Kraft und Schulen im Fernunterricht. Ursprünglich waren in Österreich Lockerungen zum 25. Januar geplant. Aufgrund der Virus-Mutation hatten Experten jedoch davor gewarnt, zu früh zu öffnen. Die hoch ansteckende Virus-Variante sei relativ stark verbreitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 13:00 Uhr