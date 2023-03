Landkreis Fürstenfeldbruck und Stadt München sind FMSE-Risikogebiete

Nachrichtenarchiv - 03.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gelten nun zwei weitere Regionen als FSME-Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hat den Landkreis Fürstenfeldbruck und die Stadt München in die Liste aufgenommen. FSME ist eine Viruserkrankung, die durch Zecken übertragen wird - im schlimmsten Fall droht eine Gehirnhaut- oder Rückenmarksentzündung. Damit besteht jetzt fast im gesamten Freistaat das Risiko, sich über einen Zeckenstich zu infizieren. Lediglich die Städte Schweinfurt und Augsburg sind bislang keine Risikogebiete. Neu dazugekommen ist außerdem der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. In Risikogebieten empfehlen Experten eine FSME-Impfung - laut RKI waren im vergangenen Jahr 98 Prozent der Erkrankten nicht oder nur unzureichend geimpft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 12:00 Uhr