Landkreis Freyung-Grafenau meldet bundesweit höchste Inzidenz

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter haben fast 64.000 neue Corona-Infektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht damit wieder einen neuen Rekord. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 362. Den höchsten Wert meldet jetzt der Landkreis Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald: Dort liegt die Inzidenz bei 1.565. Der Landrat von Mühldorf am Inn, Heimerl, schildert die Situation auf den Intensivstationen als hochdramatisch. In der BR24 Rundschau sagte er am späten Abend, die Patienten seien fast alle ungeimpft und würden auch immer jünger. Der Lockdown, der ab Mittwoch in Landkreisen mit sehr hoher Inzidenz gelten soll, sei unvermeidlich, sagte Heimerl. Inzwischen liegen neun bayerische Landkriese über der Schwelle von 1.000, was härtere Einschränkungen nach sicht zieht, zum Beispiel müssen dort demnächst alle Gaststätten schließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 11:00 Uhr