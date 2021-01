Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erwägt Besucher-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Tölz: Nach mehreren anderen bayerischen Landkreisen erwägt nun auch der Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen Reisebeschränkungen für Tagestouristen. Landrat Niedermaier lässt diesen Schritt gerade prüfen. Damit soll verhindert werden, dass durch die im Landkreis Miesbach geltenden Einschränkungen die Ausflugsgebiete in unserem Landkreis überlastet werden, heißt es in einer Mitteilung wörtlich. Zudem wird überlegt, dies auch anderen Landkreisen zu empfehlen. In Garmisch-Partenkirchen sind Reisebeschränkungen laut dem dortigen Landratsamt derzeit aber keine Option.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.01.2021 05:00 Uhr