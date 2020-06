Landgericht verurteilt Wolbergs wegen Bestechlichkeit

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Das Landgericht hat den früheren Oberbürgermeister Wolbergs im zweiten Korruptionsprozess zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer hat sich der Kommunalpolitiker der Bestechlichkeit schuldig gemacht. Von den übrigen Vorwürfen wurde Wolbergs freigesprochen. Er war noch wegen Vorteilsannahme und Untreue angeklagt. Wolbergs will gegen das Urteil in Revision gehen. Mit dem früheren SPD-Politiker saß noch ein Immobilienunternehmer auf der Anklagebank, unter anderem wegen Bestechung. Dafür erhielt er eine Geldstrafe von insgesamt 63.000 Euro. In einem ersten Korruptionsprozess war Wolbergs im Juli 2019 wegen zwei Fällen der Vorteilsnahme verurteilt und von sämtlichen weiteren Vorwürfen freigesprochen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 13:00 Uhr