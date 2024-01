Landgericht verurteilt Thomas Drach zu 15 Jahren Haft

Köln: Wegen Raubes und versuchten Mordes hat das Kölner Landgericht Thomas Drach zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem ordnete die Kammer gegen den Reemtsma-Entführer anschließende Sicherungsverwahrung an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Drach 2018 und 2019 mehrmals Werttransporter in Köln und Frankfurt überfallen hat. Bei zwei Überfällen verletzte er die Geldboten schwer durch Schüsse. Ein dritter Überfall war ihm nicht nachzuweisen. Mit dem Urteil endet ein zweijähriger Prozess, der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand. Drach hatte alle Vorwürfe stets zurückgewiesen. Der 63-Jährige gilt als einer gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands. Sein Name ist untrennbar mit der Entführung von Jan Philipp Reemtsma im Jahr 1996 verbunden. Die Entführer um Drach erpressten damals ein Lösegeld in zweistelliger Millionenhöhe. Für die Tat wurde er zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 13:00 Uhr