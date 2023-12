Landgericht verurteilt Tandler wegen Steuerhinterziehung zu vier Jahren und fünf Monaten Haft

München: Wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 23, 5 Millionen Euro ist die Unternehmerin Andrea Tandler vom Landgericht München zu vier Jahren und fünf Monaten Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Mitangeklagter und ehemaliger Partner Darius N. bekommt drei Jahre und neun Monate. Tandler ist die Tochter des gleichnamigen früheren bayerischen CSU-Innenministers. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe Tandler ihre Kontakte in die Politik genutzt und mit Maskengeschäften fast 50 Millionen Euro an Provisionen behalten. Diese habe sie nicht als Einzelperson, sondern über eine Firma in der Steueroase Grünwald bei München versteuert. Kurz vor dem Ende des Prozesses haben die Angeklagten Geständnisse abgelegt und den Steuerschaden beglichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2023 09:15 Uhr