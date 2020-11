Landgericht verurteilt 53-Jährigen im Missbrauchsfall von Münster

Söder erläutert in Regierungserklärung die aktuelle Corona-Strategie

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat in einer Regierungserklärung die Corona-Strategie der Staatsregierung in den nächsten Wochen erläutert. Es gehe unter anderem darum, den Lockdown zu verlängern, Gegenmaßnahmen in Hotspots zu vertiefen und Betroffenen zu helfen. In diesem Zusammenhang bat Söder um einen langen Atem und Geduld. Dass bestimmte Bereiche länger geschlossen bleiben als im Frühjahr liegt nach seinen Worten daran, dass der Lockdown nun milder ausfalle. Ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems sei verhindert worden, aber es reiche noch nicht. Derzeit gebe es in Bayern so viele Corona-Erkrankte wie noch nie in diesem Jahr. Kliniken berichteten von ernsten Entwicklungen, Operationen würden verschoben. Nach Söders Angaben nimmt auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu. Im November habe es vier Mal so viele Verstorbene wie im Oktober gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2020 14:00 Uhr