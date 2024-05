Landgericht verhängt lebenslange Haft wegen Messerattacke

Itzehoe: Der Messerstecher von Brockstedt ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Gleichzeitig wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 34 Jahre alte Palästinenser Ibrahim A. vor rund einem Jahr in einem Regionalzug in Brokstedt auf Fahrgäste einstach. Der Mann war wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung in vier Fällen angeklagt. Laut der Staatsanwaltschaft habe der Angeklagte aus Frust über einen erfolglosen Termin bei der Ausländerbehörde in Kiel gehandelt. Die Verteidigung hält den Mann dagegen für psychisch krank. Sie forderte deshalb einen formalen Freispruch und eine Unterbringung in der Psychiatrie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2024 11:45 Uhr