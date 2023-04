Landgericht Traunstein verhängt mehr als zehn Jahren Haft wegen Schockanrufen

Kurzmeldung ein/ausklappen China verspricht, keine Waffen an Russland zu liefern

Peking: China will laut Außenminister Qin keine Waffen an Russland liefern. Er versicherte auch, den Export von Gütern zu kontrollieren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Bei einer Pressekonferenz mit Bundesaußenministerin Baerbock unterstrich Qin die chinesischen Bemühungen um Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Zeitgleich wurde bekannt, dass Chinas Verteidigungsminister Li übermorgen in die russische Hauptstadt reisen will. Baerbock appellierte an China, seinen Einfluss auf den Kreml stärker zu nutzen. Sie frage sich, warum Peking die russische Regierung noch nicht aufgefordert habe, den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Eine militärische Eskalation um die von China beanspruchte Inselrepublik Taiwan nannte Baerbock ein Horrorszenario. Konflikte dürften nur friedlich gelöst werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2023 13:00 Uhr