Landgericht Traunstein verhängt mehr als 10 Jahren Haft wegen Schockanrufen

Traunstein: Weil sie an mehreren Schockanrufen beteiligt war, hat das Landgericht Traunstein eine 38-Jährige zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Außerdem muss die Frau 80.000 Euro zahlen. Der Vorsitzende Richter begründete das Strafmaß unter anderem damit, dass die Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft war. Gemeinsam mit anderen soll sie ältere Menschen unter anderem in Rosenheim und Übersee im Landkreis Traunstein am Telefon gezielt unter Schock gesetzt haben und dazu gedrängt haben, Wertgegenstände und Bargeld an vermeintliche Polizisten oder Anwälte zu übergeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

