Landgericht Traunstein spricht Urteil im "Hanna"-Prozess

Traunstein: Im Prozess um den Tod der 23-jährigen Studentin Hanna wird am Mittag vor dem Landgericht Traunstein das Urteil erwartet. Vor Gericht steht ein 22-jähriger Mann aus Aschau. Laut Anklage hat er die junge Frau im Oktober 2022 auf ihrem Heimweg von einem Club aus sexuellen Motiven angegriffen, sie gewürgt und ihr mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Um die Tat zu vertuschen habe er Hanna in den Bärbach geworfen. Dort ertrank sie. Die Staatsanwaltschaft fordert neuneinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Mordes; die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Ihrer Auffassung nach könnte die betrunkene Medizinstudentin ohne fremdes Zutun in den Bach gestürzt sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 06:00 Uhr