Landgericht Schweinfurt verurteilt Mutter wegen Kindstötung zu lebenslanger Haft

Nachrichtenarchiv - 02.03.2023 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schweinfurt: Das Landgericht hat eine Mutter wegen der Ermordung ihres Säuglings zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Frau aus Somalia hatte gestanden, im vergangenen August ihre etwa drei Monate alte Tochter getötet zu haben. Die Tat hatte sich in einer Flüchtlingsunterkunft in Geldersheim bei Schweinfurt ereignet. Nach Ansicht eines Psychiaters war die Angeklagte schuldfähig. Ihr Alter wird mangels Papieren auf 28 Jahre geschätzt. Sie selbst gab an, überfordert und hilflos gewesen zu sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2023 13:45 Uhr