Landgericht München verurteilt Doping-Arzt zu fast fünf Jahren Haft

München: Das Landgericht hat im viel beachteten Prozess gegen einen Erfurter Doping-Arzt und seine vier Helfer das Urteil gesprochen. Der Hauptangeklage erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten. Außerdem verhängten die Richter ein dreijähriges Berufsverbot und eine Geldstrafe von knapp 160.000 Euro. Auch die vier Helfer des Doping-Arztes wurden schuldig gesprochen, zwei erhielten Bewährungsstrafen, zwei weitere wurden zu Geldstrafen verurteilt. Alle fünf Angeklagte waren geständig. Aufgeflogen war der Dopingskandal Anfang 2019 bei der nordischen Ski-WM in Seefeld. Verwickelt waren darin 23 Wintersporter aus acht Ländern. Der Prozess war in Deutschland das erste große Dopingverfahren im Spitzensport, seit das Anti-Doping-Gesetz Ende 2015 in Kraft trat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.01.2021 11:45 Uhr