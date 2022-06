Landgericht Ingolstadt befasst sich mit Audi-Leitfaden zu gendergerechter Sprache

Nachrichtenarchiv - 14.06.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Das Landgericht der oberbayerischen Stadt befasst sich zur Stunde mit einem Leitfaden des Autobauers Audi. Das Papier vom März 2021 schreibt vor, dass in der internen und externen Kommunikation des Unternehmens gendersensible Formulierungen verwendet werden müssen. Dagegen hatte ein Mitarbeiter des Mutterkonzerns Volkswagen geklagt. Er sieht durch den Leitfaden seine allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzt. Unterstützt wird die Klage vom Verein Deutscher Sprache, der das Gendern generell ablehnt. Andere Organisationen der Sprachpflege, wie etwa die Gesellschaft für deutsche Sprache, erkennen die Notwendigkeit geschlechtergerechter Formulierungen an, appellieren allerdings an die Einhaltung grammatikalischer Regeln.

