Landesweiter Streik gegen indische Wirtschaftspolitik

EU schmiedet 10-Punkte-Plan zu Flüchtlingsaufnahme

Brüssel: Die EU will die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine mit Hilfe eines 10-Punkte-Plans besser koordinieren. Das hat die französische Ratspräsidentschaft nach einem Treffen der Innenminister in Brüssel bekannt gegeben. So wollen die EU-Staaten den Transport der Geflüchteten besser abstimmen. Überdies soll es ein gemeinsames System zur Registrierung der Schutzsuchenden geben. Bislang geschieht das nur in nationalen Systemen. Außerdem soll über eine von der EU-Kommission eingerichtete Solidaritätsplattform organisiert werden, wie die Flüchtlinge verteilt werden. Länder mit freien Kapazitäten könnten beispielsweise überlasteten Mitgliedsstaaten Hilfe anbieten, heißt es. In Deutschland haben sich bisher rund 272.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert, so das Innenministerium. Weil längst nicht alle Einreisenden erfasst werden, dürfte die wirkliche Zahl aber höher liegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 20:00 Uhr