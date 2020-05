Landesweite Proteste gegen Polizeigewalt in den USA eskalieren

Minneapolis: Nach der tödlichen Polizeigewalt in der US-Stadt hat es bei den mittlerweile landesweiten Unruhen zwei Todesopfer gegeben. In Oakland unweit von San Francisco wurde nach Medienberichten ein Sicherheitsbeamter erschossen, der ein Bundesgebäude beschützt hatte. In Detroit starb ein Demonstrant durch Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto. Auch in anderen Städten wie Dallas, Denver, Washington, Louisville und San Jose gab es Proteste, die teilweise in Gewalt umschlugen. In Atlanta zertrümmerten Demonstranten Polizeiwagen. Auch in New York gab es Zusammenstöße mit der Polizei. In Minneapolis, wo die Proteste ihren Ursprung nahmen, will die Nationalgarde nun mit 1.700 Soldaten eine fünfte Nacht mit Ausschreitungen und Plünderungen verhindern. Der Polizist, der für den Tod des Schwarzen George Floyd verantwortlich sein soll, ist erst gestern festgenommen und wegen Totschlags angeklagt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.05.2020 15:45 Uhr