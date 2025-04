Landesweit demonstrieren Spanier gegen Wohnungsnot

Madrid: In Spanien laufen derzeit landesweite Demonstrationen gegen die Wohnungsnot. Mehrere Organisationen protestieren in etwa 40 Städten, unter anderem in der Hauptstadt und in Palma de Mallorca, gegen Immobilienspekulation und für mehr sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau. Außerdem sollen die Folgen des Massen- und Luxustourismus auf den Wohnungsmarkt angeprangert werden. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: "Machen wir dem Geschäft mit dem Wohnraum ein Ende". Die Organisatoren rechnen mit mehreren zehntausend Teilnehmern.

