Landessynode tagt zu Corona-Haushalt

München: Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern beginnt heute ihre viertägige Herbsttagung. Im Zentrum der digitalen Beratungen steht der Haushaltsplan für das kommende Jahr. Wegen der Corona-Pandemie sinken die Einnahmen der bayerischen Landeskirche. Es gibt ein Defizit in Millionenhöhe. Die Synode muss außerdem darüber entscheiden, ob in Nürnberg für 100 Millionen Euro ein Evangelischer Campus entstehen soll. Dort könnten Bildungsangebote der Kirche gebündelt werden.

