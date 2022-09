Landesparteitag der Grünen beginnt in Landshut

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Katharina Schulze und Ludwig Hartmann wollen Bayerns Grüne auch in die Landtagswahl 2023 führen. Die beiden sind bereits Fraktionsvorsitzende der Landtagsgrünen. Dass der Landesparteitag in Landshut sie heute offiziell zu Spitzenkandidaten macht, gilt als Formsache. Gegenkandidaten gibt es keine. Bei der Landtagswahl in etwa einem Jahr wollen die Grünen nach eigener Aussage so stark abschneiden, dass ohne sie keine Regierung zustande kommen kann. Bei der Bayern-Wahl vor vier Jahren hatte die Partei 17,6 Prozent der Stimmen geholt sowie sechs Direktmandate. Auch da hieß das Spitzenduo Hartmann und Schulze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.09.2022 09:45 Uhr